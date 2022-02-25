У Львові лунають сирени (оновлено)

Зранку 25 лютого у Львові увімкнули сирени і оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє департамент цивільного захиситу населення Львівської ОДА.

Оновлено від 08:00 год: у Львові зняли повітряну тривогу, вже можна покидати укриття.

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав львів’ян негайно йти в укриття.

Після оповіщення сирен у місті варто негайно увімкнути приймачі дротового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі та вислухати повідомлення щодо подальших дій.

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«Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно інструкцій!

Повідомте сусідів, осіб з обмеженими можливостями. Увага! Повітряна тривога! Увага! Повітряна тривога! Зберігайте спокій! Слухайте повідомлення цивільного захисту на УА:Львів 1 Західний! Дійте згідно інструкцій», – йдеться в повідомленні.

Вислухавши повідомлення, необхідно:

діяти без паніки та метушні відповідно до отриманих вказівок та рекомендацій;

переконатися, що повідомлення почули або побачили люди, які мешкають чи працюють поруч, особливо якщо це літні люди або люди із вадами зору та слуху, надати їм необхідну допомогу.

Карта із доступними укриттями за посиланням.

Нагадаємо, що підвали – це найперші укриття в разі небезпеки, оскільки вони є безпосередньо під будинками. Також підземні паркінги новобудов – найбільш комфортні як приміщення для укриття.

Раніше у МОЗ розповіли, яку підготувати аптечку до надзвичайної ситуації. Зі списком на чотирьох осіб можна ознайомитися тут.

В тривожну валізу необхідно взяти такі речі:

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Копії всіх необхідних документів (паспорт громадянина України/закордонний паспорт, ідентифікаційний код, водійське посвідчення тощо) в водонепроникному файлі чи пакеті;

Фото рідних та близьких;

Кредитні картки та готівка. Готівку варто розділити на частини та заховати в різних місцях наплічника;

Дублікати ключів від будинку та авто;

Карта місцевості, з попередньо визначеним способом екстреного зв’язку і місцем зустрічі для рідних та близьких;

Пристрої зв’язку й доступу до інформації (радіоприймач з можливістю прийому УКВ/FM діапазону, запасні батарейки, недорогий мобільний телефон із зарядним пристроєм);

Ліхтарик із запасними батарейками та лампочками;

Водонепроникні компас і годинник;

Мультитул – багатофункціональний інструмент (плоскогубці, нiж, шило, пилка, викрутка, ножиці та інші інструменти);

Ніж і сокира;

Сигнальні засоби (свисток, фальшфеєр);

Пакети для сміття ємністю 120 літрів (5 шт.);

Рулон широкого скотчу;

Шнур синтетичний, діаметр – 4-5 мм, довжина – 20 м;

Блокнот і ручку;

Нитки й голки;

Одяг: нижня білизна (2 комплекти), шкарпетки бавовняні (2 пари), запасні штани, кофта, дощовик, в’язана шапка, рукавиці, шарф. Надійне і зручне взуття;

Міні-намет, килимок-пінка, спальник;

Гігієнічні засоби (зубна щітка і паста, мило, рушник, туалетний папір, кілька упаковок сухих серветок, носові хустки, вологі серветки, засоби жіночої гігієни, засоби для дітей);

Посуд (казанок, фляга, ложка, металева чашка, розкладна склянка);

Запальничка та сірники (краще туристичні);

Питна вода (1,5-3 л);

Продукти харчування (2 банки тушонки, галети, супові пакети, м’ясні чи рибні консерви, будь-яка крупа, макарони, сухі овочеві напівфабрикати, сублімована їжа);

Гоpiлка або медичний спиpт.

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