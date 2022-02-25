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У Львові організували онлайн-навчання домедичної допомоги

Ольга Денисяка

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Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького запроваджує онлайн-навчання з домедичної  допомоги. Про це повідомили в Телеграм-каналі Львівської міської ради.

Медики наголошують, що зараз вкрай важливо, аби кожен українець мав уміння надавати домедичну допомогу.

Так, в університеті організовують цикл занять з надання домедичної допомоги при невідкладних станах для всіх охочих. Заняття проводити online на платформі Zoom відповідно до графіку.

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Розклад та посилання на онлайн-навчання є за цим псиланням.

Зазнчимо, в «Будинку воїна» у Львові проводитимуть навчальні курси з домедичної допомоги. Про це повідомив депутат Львівської обласної ради Олег Дуда, передає пресслужба ЛОР.

Записатися в навчальні групи можна за номером телефону: 097 – 857 – 71 – 36 Або ж заповнити форму за цим посиланням.

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