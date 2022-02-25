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У Львівському госпіталі лікують 11 поранених військовослужбовців

Оксана Попович

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У військовому госпіталі Львова зараз перебувають 11 поранених бійців. Серед них – один «важкий», решта – у стані середньої та легкої важкості. Про це на брифінгу 25 лютого розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

За словами Ореста Чемериса, до військово-медичного клінічного центру Західного Регіону (військовий госпіталь) потрапили 11 військовослужбовців. Серед них – четверо постраждали у четвер, 24 лютого, під час обстрілів Кам’янки-Бузьки, Бродів, Нового Калинова на Львівщині. Ще семеро прибули з Рівненської області: шестеро постраждали внаслідок обстрілу аеропорту на Рівненщині, один – постраждав у ДТП з військовими.

Відомо, що у 10 військових точкові осколкові поранення, а один захисник з Рівненської області має комбіновану травму. Його стан важкий, але стабільний.

«1 з них у важкому стані, 10 – в стані середньої важкості та легкому. Інших пацієнтів (учасників бойових дій – ред.) у закладах охорони здоров’я (області – ред.) немає», – зазначив Орест Чемерис.

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Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА додав, що військовий госпіталь у Львові є основним закладом, до якого госпіталізують пацієнтів, які отримали ушкодження внаслідок бойових дій, військових з західних областей України. Оскільки Центр є єдиний на західний регіон, тому за територіальним принципом всіх поранених направили сюди.

«Лише за умови, якщо відстань, яку потрібно подолати, може становити загрозу пацієнту…такий пацієнт госпіталізується до найближчого закладу. Там йому надається вся необхідна допомога, і в разі стабілізації – переводиться в госпіталь», – зауважив Орест Чемерис.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна втратила 137 захисників. При цьому ще 316 людей отримали поранення.

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