У Києві викрили фейковий «підрозділ тероборони»

В Києві викрили фейковий підрозділ територіальної оборони. Про це йдеться на сторінці Національної гвардії України у Facebook.

Першою про виявлений фейковий підрозділ територіальної оборони сповістила військова частина 3030. Щонайменше вісім осіб ворожої диверсійно-розвідувальної групи працювали у столиці під прикриттям підрозділу тероборони.

«Ми продовжуємо роботу над виявленням диверсійних груп противника по Києву і пакуємо їх», – кажуть нацгвардійці.

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Фото: Facebook військової частини 3030