Рада Європи призупинила членство Росії у двох органах

Комітет міністрів Ради Європи 25 лютого вирішив призупинити право Російської Федерації бути представленою у двох органах РЄ: у самому Комітеті міністрів та у ПАРЄ. Про це пише Європейська правда.

Рішення про виключення РФ із двох органів Ради Європи прийняли 25 лютого агресію Росії проти України.

«Відповідно до статуту Ради Європи, Комітет міністрів припинив право РФ на представництво в Комітеті міністрів і в Парламентській асамблеї, з негайним набуттям чинності цим рішенням, внаслідок збройного нападу Російської Федерації на Україну», – йдеться у повідомленні РЄ.

Комітет міністрів підкреслює, що це рішення не є рівнозначним виключенню РФ. Росія юридично лишається членом Ради Європи і учасницею відповідних конвенцій, що зберігає зобов’язання РФ, у тому числі за Європейською конвенцією з прав людини. Це означає також зобов’язання РФ виконувати рішення ЄСПЛ.

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«Суддя, обраний до Європейського суду з прав людини щодо Російської Федерації, також залишається членом суду, а заяви, подані проти Російської Федерації, продовжуватимуть розглядатися та вирішуватись судом», – вказано у повідомленні.

Водночас Рада Європи «лишає відкритими канали комунікації з РФ».

Утім Росія неодноразово попереджала, що при накладенні будь-яких санкцій вона сама вийде зі складу Ради Європи.

Як писав Львівський портал, президент ПАРЄ Тіні Кокс раніше говорив, що у Раді Європи хочуть призупинити членство РФ в усіх її органах. У березні заплановано провести термінову позачергову сесію ПАРЄ через події в Україні, представників Росії на неї вже не допустять.

Додамо, що після 2014 року на Росію наклали санкції в ПАРЄ, однак Москва у відповідь розпочала шантаж організації, припинивши сплату бюджетних внесків та погрожуючи вийти з Ради Європи. Під цим шантажем у 2019 році асамблея всупереч власним рішенням зняла з Росії усі санкції та знищила санкційні механізми ПАРЄ.

Це рішення серйозно підірвало авторитет Ради Європи як такої, однак тоді експерти, а також ЄвроПравда наполягали: Україна мала лишатися в організації, доводячи, що РЄ має відновити тиск на Росію.

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