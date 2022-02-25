Президент України закликає Європу зупинити Росію

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС – учасників надзвичайного засідання Європейської ради стати пліч-о-пліч з Україною та зупинити агресора санкціями.

Президент України зауважив, що в Україні вирішується доля Європи та закликав Європу застосувати потужні санкції проти Росії.

«Якщо Путін не отримає гідної відсічі зараз, він піде далі. Слід негайно ухвалити потужні економічні та фінансові санкції проти агресора, позбавити його засобів для продовження агресії: відключити від SWIFT, накласти ембарго на торгівлю нафтою й газом, допомогти українській армії озброєнням та боєприпасами, підтримати миротворчу операцію ООН», – повідомив Президент України.

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Він також сподівається на чітку Європейську перспективу України.

«Наші люди гинуть за свободу України та Європи. Ми довго чекали біля відкритих дверей. Ми запитали про членство в НАТО – відповіді не почув.

Зараз потребуємо міжнародно-правових гарантій безпеки, чіткої європейської перспективи, швидких та конкретних дій», – зауважив Володимир Зеленський.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Путін розпочав війну проти України.

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