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Обстріл дитсадка «Сонечко» на Сумщині: 5 загинуло, ще 15 – поранено

Оксана Попович

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Внаслідок обстрілу дитячого садка в Охтирці Сумської області загинуло п’ятеро людей, в тому числі одна дитина. Ще 15 – отримали поранення. Про це повідомила начальник відділу охорони здоров’я Охтирської міськради Олена Ланіна, пише УНІАН.

Ворожі війська реактивними системами залпового вогню обстріляли житлову інфраструктуру міста Охтирка у Сумській області. Стріляли і по дитячому садочку. Відомо, що внаслідок обстрілу загинуло п’ятеро людей, ще 15 – поранено. Серед загиблих – четверо дорослих та одна дитина.

За словами Олени Ланіної, поранено також шестеро цивільних, серед них – дві дитини, та дев’ять українських військовослужбовців.

«Обох поранених дітей наразі оперують у місцевій лікарні. Серед військовослужбовців п’ятеро отримали неважкі поранення. Натомість значно постраждали інші восьмеро дорослих осіб», – повідомила посадовиця.

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Як додав голова Охтирської міської територіальної громади Павло Кузьменко, одна дитина отримала наскрізне проникаюче поранення та перебуває у вкрай важкому стані. За його словами, артобстрілу із систем залпового вогню піддався житловий масив «Дачний», що межує із однією з військових частин, в яку, очевидно, й намагалися вцілити російські окупанти.

«Загарбники вцілили в житлові будинки, місцеву ТЕЦ, а також у дитячий садочок «Сонечко», що має укриття. Після попередження про можливий артобстріл люди ховалися по місту у бомбосховищах, підвалах та інших місцях. У приміщенні укриття дитсадка також заховалися багато цивільних осіб. І саме сюди вцілив ворожий снаряд», – розповів міський голова.

Кузьменко уточнив, що під час артобстрілу один із снарядів пошкодив газопровід на житловому будинку, а ще два залетіли на територію Охтирської ТЕЦ.

«На території ТЕЦ один снаряд вибухнув, інший застряг, не розірвавшись. Наразі встановлюємо загальну кількість пошкоджених житлових будинків та іншого міського майна», – пояснив мер.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter повідомив, що Україна передасть до Міжнародного кримінального суду у Гаазі матеріали про обстріл дитячого будинку у Ворзелі та дитсадка в Охтирці як воєнний злочин.

«Сьогоднішні атаки РФ на дитячий садок і дитячий будинок є воєнними злочинами та порушенням Римського статуту. Разом з Офісом генерального прокурора збираємо ці та інші матеріали, які невідкладно передамо до Гааги. Відповідальність неминуча», – заявив Кулеба.

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