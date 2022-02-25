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На Хмельниччині горить військовий аеродром

Анастасія Диняк

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У Старокостянтинові, що на Хмельниччині, горить військовий аеродром. На летовище скинули п’ять ракет. Про це пише Суспільне.

Так, через вибухи п’ятьох ракет на летовищі виникла пожежа.

Інформацію підтвердили начальниця управління інформаційної діяльності Хмельницької ОДА Інна Михайлова та міський голова Старокостянтинова Микола Мельничук.

Також міський голова наголосив, що втрат серед людей немає. Техніка ціла, а ситуація в місті нормалізувалася. З пожежею направили боротися пожежні частини ДСНС.

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