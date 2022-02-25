Киян закликають знищувати окупантів коктейлями «Молотова»

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на території Оболоні в Києві діє ворожа Диверсійно-розвідувальна група. Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Військові просять киян повідомляти про пересування техніки. А також виготовляти коктейлі «Молотова» і знищувати окупантів.

«На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі «Молотова», знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям – бути обережними! Не покидати оселі», – повідомили в генштабі.

Раніше повідомлялося, що на північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.

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Також українські військові знешкодили окупантів, які захопили два автомобілі ЗСУ і рухались до центру Києва.

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