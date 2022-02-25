Українські військові знешкодили окупантів, які проривались в центр Києва

Українські військові знешкодили окупантів, які захопили два автомобілі ЗСУ і рухались до центру Києва. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Напередодні повідомлялось, що російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухались до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідувала колона російських військових вантажівок.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що станом на 09:45 год. українські військові змогли оперативно знешкодити вантажівки російських диверсантів.

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