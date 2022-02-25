Європа готується заморозити активи Путіна і Лаврова, – Financial Times

Євросоюз готується заморозити активи глави держави-агресора Владіміра Путіна та його міністра закордонних справ Сергєя Лаврова. Таку ідею обговорюють у новому пакеті санкцій, який ЄС розглядає 25 лютого. Про це пише Українська правда з посиланням на Financial Times.

Міністри закордонних справ Євросоюзу планують затвердити ​​пакет санкцій після обіду 25 лютого. Пакет також включатиме ряд обмежень проти російських банків і російської промисловості, пкажуть відразу три джерела видання.

Водночас ЄС вирішив не забороняти в’їзд Путіну і Лаврову, щоб таким чином підтвердити свою готовність залишити відкритими символічні дипломатичні можливості.

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Це питання обговорювали лідери Євросоюзу пізно в четвер, 24 лютого, і велика кількість з них підтримала цю ідею.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський у другий день війни Росії проти України вимагає від ЄС запровадити жорсткі санкції, серед яких анулювання віз для росіян, відключення від Swift, повна ізоляція Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

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