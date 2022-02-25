Як Львівщина пережила першу ніч війни: до чого готуватися далі?

У Львівській області впродовж ночі кілька разів лунали сирени. Так мешканців Львова та області попереджали про повітряну загрозу зі сторони Білорусі. Про це під час брифінгу 25 лютого повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, пише пресслужба облдержадміністрації.

Вночі та під ранок п’ятниця, 25 лютого, у Львові увімкнули сирени та оголосили повітряну тривогу. Причиною стало те, що зі сторони Білорусі противник піднімав у повітря свої літаки. Відтак була загроза удару по об’єктах критичної інфраструктури Львова, зокрема Міжнародному аеропорту.

Люди кинулися в укриття, проте вже менш, ніж за годину повітряну тривогу зняли. Так, близько 8 ранку мешканці міста повернулися до своїх домівок.

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«Станом на ніч, що минула, та на ранок сьогоднішнього дня екстрених випадків (пострілів), пов’язаних з військовими діями не було», – зазначив очільник ЛОДА.

Однак містянам варто очікувати гулу сирен і вдень, адже до цього є передумови.

«До правоохоронних органів надходять багато повідомлень щодо підозрілих осіб чи транспортних засобів. Наші силові структури оперативно відпрацьовують інформацію. Наразі в повітрі області зафіксовані безпілотники та розвідувальна техніка, які відпрацьовують простір над кордоном та нашими військовими частинами. Про усі подальші дії ми обов’язково будемо повідомляти населення», – поінформував Максим Козицький.

Зараз в області посилено працюють над збільшенням кількості резервістів в підрозділи територіальної оборони. Громадян, які мають бойовий досвід чи підпадають під першу та другу хвилі, будуть першочергово мобілізовуватися.

«Запрошую усіх стати на захист свого краю і записуватись у територіальну оборону. Це першочергове завдання кожного свідомого громадянина. Наразі в посиленому режимі працює оборонний Штаб, Академія сухопутних військ, розвідка, а також добровольці. Львівщина повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій», – зазначив голова ОДА.

Також Козицький повідомив, що на Львівщину продовжують прибувати тимчасово переміщені особи. Щоб їх прийняти, на «Арені Львів» розгорнули спеціальний центр. Вже відомо про розселення близько 230 осіб. Крім того, область очікує на прибуття дітей з Луганської та Донецької областей. Зокрема, має приїхати 41 дитина з Сіверодонецька.

«Станом на зараз проблем з розселенням у Львівській області немає. Однак є напруження на кордоні, у зв’язку з загальної мобілізацією. На пунктах пропуску спостерігають черги», – зауважив очільник облдержадміністрації.

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Фото: ЛОДА