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ЗСУ шукають фури, які возитимуть допомогу через західний кордон

Оксана Попович

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Збройні сили України терміново шукають фури, які можуть їздити зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги від партнерів. Про це повідомила на своїй сторінці заступниця голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова у Facebook.

Відтак армія відчуває термінову потребу у фурах, які їздитимуть зі Львова через кордон.

«ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів», – йдеться у повідомленні.

Фролова додала, що заправку фур паливом Збройні Сили забезпечать. Представниця Центру оборонних стратегій просить писати телефони та дані щодо фур їй в особисті повідомлення.

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