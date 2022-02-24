Фури для армії знайшли за лічені години

Всього за кілька годин українці надали більше 200 контактів і знайшли близько 300-400 машин для перевезення технічної допомоги від партнерів з-за кордону. Про це повідомила на своїй сторінці заступниця голови правління Центру оборонних стратегій Аліна Фролова у Facebook.

Напередодні Фролова кинула терміновий запит Збройних сил України про пошук фур, які їздитимуть зі Львова через кордон для перевезення технічної допомоги від партнерів. Не пройшло і кілька годин, як українці надали достатньо контактів та відшукали машини.

«Україна непереможна. За кілька годин більше 200 контактів і підозрюю 300-400 машин напоготові», – написала заступниця голови правління Центру оборонних стратегій.

Фролова подякувала всім, хто відгукнувся на прохання про допомогу, та повідомила, що наразі чекають перших завдань по транспортуванню.

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У Міністерстві інфраструктури підтвердили інформацію, що вантажівки для перевезень техдопомоги знайшли.

«Команда Міністерства інфраструктури оперативно провела переговори з перевізниками. Наразі знайдено допомогу у необхідному обсязі», – йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Відтак перевезення фурами з польського напрямку вже розпочались.

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