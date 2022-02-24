Зеленський до світових лідерів: Якщо сьогодні не допоможете, завтра війна постукає у ваші двері

Президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів зараз «потужно допомогти» Україні, адже якщо цього не зробити, то вже завтра війна «постукає у їхні двері». Про це він заявив 24 лютого під час свого звернення, передає Львівський портал.

«Я говорив сьогодні з багатьма лідерами, зокрема Великобританії, Туреччини, Франції, Німеччини, США, Швеції, Румунії, Польщі, Австрії та іншими, а також із ЄС. Шановні європейські і світові лідери, лідери вільного світу, якщо сьогодні потужно не допоможете Україні, то завтра війна постукає у ваші двері. Слава Збройним Силам України! Слава Україні!», – наголосив Володимир Зеленський.

Він вкотре підкреслив, що це не Україна вирішила воювати і хоче миру.

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Нагадаємо, у перший день масштабного збройного нападу, яку здійснила Росія, свою підтримку Україні висловили вже 48 країн світу та 5 міжнародних організацій, серед яких – НАТО, ЄС, ООН.

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