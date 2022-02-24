З України не випускатимуть чоловіків від 18 до 60 років

Через воєнний стан з України не будуть випускати чоловіків віком від 18 до 60 років. Про це повідомив керівник Львівської митниці Данііл Меньшиков.

«Термінове повідомлення! До уваги громадян! У зв’язку з воєнним станом, чоловіки – громадяни України, віком від 18 до 60 років не будуть випускатися за межі нашої держави», – заявив Данііл Меньшиков.

Очільник Львівської митниці закликав не створювати паніку і не немагатись самовільно перетинати кордон.

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В Україні ввели воєнний стан через початок Росією війни.

«Вранці Путін оголосив про ведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та наших прикордонниках. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан по всій території України», – заявив Володимир Зеленський.

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