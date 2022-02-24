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В Україну ввели дві третини доступних Росії батальйонних тактичних груп, – ЗСУ

Ольга Денисяка

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Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що станом на 20:00 год. 24 лютого з 90 батальйонних тактичних груп на територію України введено понад 60. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«З дозволу ще одного «братського народа» з Республіки Білорусь проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки державного кордону України літаками Су-25СМ з  аеродрому Лунінець. Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР», – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗСУ, для цього висаджено повітряний  тактичний десант: до 200 російських солдат на  аеродромі Гостомель. Ще одна мета загарбника нанести втрати критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

На підступах до Херсона ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаїв. Нанесено два ракетних удари по Буялик. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії.

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Механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Колона російських окупантів зупинена. 1 отбр продовжує бій на околиці Чернігова.

На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу Довжанка, Дворічна, Артемівка, Котузівка, Харків, Дергачі, Довжик, Мураха, Охтирка, Суми.

«Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян», – повідомляють в ЗСУ.

Військові звертаються до громадян: кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників, надає значну перевагу силам оборони у відсічі збройної агресії.

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