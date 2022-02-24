Росія вже готова обговорювати нейтральний статус України, – Кремль

Москва готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус цієї країни та відмову від розміщення на її території озброєнь. Про це повідомив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, пише Українська правда.

«Президент (Путін) сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні “червонолінійні” проблеми були вирішені. Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь. Тут питання, чи готове керівництво України на це», – цитує Пєскова російський Інтерфакс.

На уточнююче питання, чи готова зараз Росія поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков сказав: «Якщо керівництво України готове про це говорити».

Зауважимо, що нейтральний статус, якого вимагає РФ, – це невступ України до НАТО.

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Як писав Львівський портал, рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі. За його словами, Росія це робить, щоб «захистити людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму».

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