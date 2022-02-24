ОСТАННІ НОВИНИ

Росія вже готова обговорювати нейтральний статус України, – Кремль

Наталя Дуляба

|

Москва готова вести переговори з керівництвом України про нейтральний статус цієї країни та відмову від розміщення на її території озброєнь. Про це повідомив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, пише Українська правда.

«Президент (Путін) сформулював своє бачення того, що ми чекали б від України для того, щоб концептуальні “червонолінійні” проблеми були вирішені. Це нейтральний статус, це відмова від розміщення озброєнь. Тут питання, чи готове керівництво України на це», – цитує Пєскова російський Інтерфакс.

На уточнююче питання, чи готова зараз Росія поспілкуватися з керівництвом України на цю тему, Пєсков сказав: «Якщо керівництво України готове про це говорити».

Зауважимо, що нейтральний статус, якого вимагає РФ, – це невступ України до НАТО.

Реклама партнерів

Як писав Львівський портал, рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо військової операції на Донбасі. За його словами, Росія це робить, щоб «захистити людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів