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Patreon видалив сторінку фонду «Повернися живим»

Анастасія Диняк

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Інтернет-платформа Patreon видалила сторінку українського благодійного фонду «Повернися живим». Наразі кевідомо, куди зникли понад 250 тисяч доларів. Про це повідомили на сторінці фонду у Facebook.

Сторінка благодійного фонду, який займається збором коштів для українських військових, більше недоступна. Так, платформа Patreon без попередження заблокувала акаунт фонду.

Окрім сторінки втратили й понад 250 тисяч доларів, які зібрали для української армії. Наразі інтернет-платформа ситуацію не коментує.

«Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки», — йдеться у повідомлені фонду.

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Зазначимо, впродовж однієї доби, 22 лютого, благодійний фонд «Повернись живим» отримав внески для армії на суму 20 мільйонів 502 тисячі гривень.  Це більше, ніж загальна сума переказів за увесь 2021 рік.

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