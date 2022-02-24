На Київщині впав літак ЗСУ: п’ятеро загиблих

У Київській області впав літак Збройних Сил України з 14 військовими на борту. П’ятеро з них не вижили. Про це йдеться на сторінці МВС України у Facebook.

Літак ЗСУ впав 24 лютого між селами Жуківці та Трипілля Обухівського району Київської області. В подальшому судно загорілось.

Відомо, що на борту перебували 14 українських військових. П’ятеро загинули.

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На місці працюють 37 рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно російські війська пішли на прорив у Київській області. Ворог зайшов через пункт пропуску «Вільча». Прикордонники разом з українськими військовими чинять опір противнику.

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Фото: МВС