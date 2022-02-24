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Львів’ян закликають здавати кров

Анастасія Диняк

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Мешканців Львова закликали здати кров у Львівському обласному центрі крові. Про це Львівському порталу повідомили у прессслужбі Львівської обласної державної адміністрації.

Усі мешканці Львова можуть здати кров у Львівському обласному центрі служби крові, що вулиці Пекарській, 65.

Нагадаємо, раніше Андрій Садовий розповів, що Львів готовий забезпечити безперебійну життєдіяльність комунальних служб, підприємств та організацій в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з загрозою вторгнення Росії.

Для стабільної роботи медицини у Львові створили тримісячні запаси медикаментів та перев’язувальних матеріалів, збільшили резерв крові. Медустанови забезпечені дизель-генераторами, запасами води та продуктами харчування.

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