Через напад Росії загинули 57 українців, ще 169 поранено, – МОЗ

За оперативними даними у результаті російського нападу вже загинуло 57 українців, ще 169 – поранено. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, передає пресслужба МОЗ.

Міністр запевнив, що система працює стабільно, медики будуть намагатися врятувати життя кожного українця.

«Закладам охорони здоров’я знову доводиться перепрофільовуватися. Сьогодні ми запропонували тим, кого можна лікувати амбулаторно, залишити заклади охорони здоров’я, щоби бути готовими приймати українців, яким потрібно буде надавати медичну допомогу. Ми зробили це на усій території разом із уведенням воєнного стану», – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, медичні працівники працюють постійно, чергують усі медики, не лише хірургічного профілю, травматологи, реаніматологи. Усі на своїх робочих місцях: і комунальних лікарнях, і в закладах, що є у підпорядкуванні МОЗ, Національної академії медичних наук. Є сигнали про готовність від певних приватних клінік.

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«У Генеральному штабі є підрозділ з медицини, в якому працюють і працівники МОЗ. Ми постійно координуємося, допомагаємо одне одному, щоб кожен, хто потребує допомоги, її отримав», – підсумував міністр.

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