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Верховна Рада збільшила фінансування армії

Ірина Марчук

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Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про виділення додаткових 23 млрд грн на оборону країни. Про це повідомляє Економічна Правда.

На позачерговому засіданні Верховної ради, 345 депутатів підтримали доопрацьований комітетом законопроєкт №7012-д. У ньому йдеться про те,  що видатки та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 млрд гривень — зокрема 23 млрд гривень на фінансування безпеки й оборони.

Відтак, 23 млрд грн виділять за напрямком безпеки й оборони. Зокрема, додаткові 16 млрд грн отримає Міністерство оборони на збільшенення зарплата військовим, територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

Водночас 6 млрд грн отримає Міністерство внутрішніх справ, 0,6 млрд грн – Головне управління розвідки. Ще 0,5 млрд грн спрямують на водопостачання у Донецькій області і 0,2 млрд грн – Донецькій та Луганській областям на усунення наслідків ескалації.

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Крім того, у Міністерстві фінансів виділять додаткові 3,1 млрд грн на обслуговування державного боргу.

Збільшити видатки на оборону дозволило перевиконання доходів державної казни за статтею зборів податку на додану вартість з товарів, ввезених в Україну. До бюджету також внесли грант від Європейського Союзу у розмірі 90 млн євро.

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