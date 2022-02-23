Верховна Рада збільшила фінансування армії

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про виділення додаткових 23 млрд грн на оборону країни. Про це повідомляє Економічна Правда.

На позачерговому засіданні Верховної ради, 345 депутатів підтримали доопрацьований комітетом законопроєкт №7012-д. У ньому йдеться про те, що видатки та доходи держбюджету збільшуються на 26,5 млрд гривень — зокрема 23 млрд гривень на фінансування безпеки й оборони.

Відтак, 23 млрд грн виділять за напрямком безпеки й оборони. Зокрема, додаткові 16 млрд грн отримає Міністерство оборони на збільшенення зарплата військовим, територіальну оборону, програми розвитку та розробки сучасного озброєння.

Водночас 6 млрд грн отримає Міністерство внутрішніх справ, 0,6 млрд грн – Головне управління розвідки. Ще 0,5 млрд грн спрямують на водопостачання у Донецькій області і 0,2 млрд грн – Донецькій та Луганській областям на усунення наслідків ескалації.

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Крім того, у Міністерстві фінансів виділять додаткові 3,1 млрд грн на обслуговування державного боргу.

Збільшити видатки на оборону дозволило перевиконання доходів державної казни за статтею зборів податку на додану вартість з товарів, ввезених в Україну. До бюджету також внесли грант від Європейського Союзу у розмірі 90 млн євро.

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