У Підгірцях відреставрували історичну пам’ятку. Фото до і після

На Львівщині завершили ремонт та реставрацію Костелу Святого Йосифа у селі Підгірцях, Бродівського району. Про це йдеться на сторінці Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького у Facebook.

Зазначається, що реставрація Церкви Блаженного Миколая Чарнецького та новомучеників УГКЦ, а раніше Костел Св. Йосифа тривала майже 3 місяці: з 25 вересня до 31 грудня 2021 року. Вартість робіт становила майже 23 млн грн. Підрядник – ТОВ «Креативна фабрика “Вікторія».

У храмі провели низку робіт, зокрема: відновили сходи в захристію храму, які були повністю втрачені та вивели з аварійного стану центральні сходи з частковою заміною втрачених елементів. Відновлено втрачений тиньк на фасаді, 90% карнизів та тяг повністю відтворено згідно з автентичним лекалам, ще 10% тяг виведено з аварійного стану.

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Крім того, підрядники демонтували аварійний дах, натомість покрили костел мідними листами, встановили ринви і водостічні труби.Також, встановили охоронну та пожежну сигналізацію та захист від блискавки. Додатково зробили освітлення периметру території храму та змонтували систему відеонагляду.

Нагадаємо, що Костел Святого Йосифа відреставрували у межах програми «Велика реставрація». Передбачалось, що на ремонті роботи витратять 32 млн грн. Із переліком інших об’єктів можна ознайомитись тут

Додамо, також минулого року на Львівщині за кошти обласного бюджету почали відновлювати 29 пам’яток архітектури.

Довідка:

Церква Блаженного Миколая Чарнецького та новомучеників УГКЦ, давніше костел святого Йосифа – пам’ятка християнської архітектури XVIII ст. в селі Підгірці, Бродівського району на Львівщині. Її створили ще 1763 році, у бароковому стилі як частина палацового ансамблю. Збудована у формі барокової ротонди на замовлення польського політика, представника шляхетського роду Вацлава Петра Жевуського як родова усипальниця.

Також тут були встановлені вісім скульптур святих (наразі їх сім, одну втратили під час обстрілу в 1944 році) роботи львівських скульпторів Себастьяна Фесінгера і Йосипа Лебласа. З 2013 року в храмі молиться громада УГКЦ, яка має за покровителя Миколая Чарнецького і новомучеників УГКЦ, а з 2014 сюди передані Владикою Михаїлом Колтуном мощі святого, які зберігаються у храмі й досі.

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Фото: Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького