У МОЗ розповіли, яку підготувати аптечку до надзвичайної ситуації

Міністерство охорони здоров’я України скало новий розширений список набору для першої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.
Рекомендований вміст аптечки для першої допомоги розширили, щоб громадяни були готовими до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.
На чотирьох осіб в аптечці має бути:
- Рукавички нестерильні – 4 пари;
- Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;
- Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів – 5 од.;
- Бинт еластичний різних розмірів – 2 од.;
- Гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) – 2 од.;
- Термоковдра на поліетиленовій основі;
- Термометр (не ртутний та у захисному футлярі);
- Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж») – 2 од.;
- Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень – 2 од.;
- Гіпотермічний пакет;
- Пов’язка (щиток) на око;
- Пластир бактерицидний різних розмірів – 25 од.;
- Лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);
- Серветки стерильні марлеві – 10 од.;
- Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок – 2 од.;
- Гормональна мазь;
- Антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);
- Знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 упаковка);
- Ентеросорбент;
- Таблетки для знезараження води (1 упаковка);
- Скотч армований;
- Маркер для нанесення інформації водостійкий.
Також людям з навичками надання медичної допомоги рекомендують додатково взяти:
- Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);
- Оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);
- Засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»;
- Шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;
- Назофарингеальний повітровід з лубрикантом;
- Голку декомпресійну.
У Міністерстві закликають зберігати спокій та наголошують, що укомплектована аптечка та вміння нею користуватися — запорука готовності до будь-яких непередбачуваних подій.
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Анастасія Диняк