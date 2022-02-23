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У МОЗ розповіли, яку підготувати аптечку до надзвичайної ситуації

Анастасія Диняк

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Міністерство охорони здоров’я України скало новий розширений список набору для першої допомоги. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОЗ.

Рекомендований вміст аптечки для першої допомоги розширили, щоб громадяни були готовими до будь-якої надзвичайної ситуації: природного, техногенного чи воєнного характеру.

На чотирьох осіб в аптечці має бути:

  • Рукавички нестерильні – 4 пари;
  • Атравматичні ножиці для розрізання одягу чи взуття;
  • Бинт марлевий стерильний та нестерильний різних розмірів – 5 од.;
  • Бинт еластичний різних розмірів – 2 од.;
  • Гідрогелева протиопікова пов’язка/бинт (не менше 10х10 см) – 2 од.;
  • Термоковдра на поліетиленовій основі;
  • Термометр (не ртутний та у захисному футлярі);
  • Пакет перев’язувальний індивідуальний стерильний з еластичним компресійним компонентом першої допомоги із захисною вологостійкою оболонкою (типу «Ізраїльський бандаж») – 2 од.;
  • Плівка (клапан) для проведення штучної вентиляції легень – 2 од.;
  • Гіпотермічний пакет;
  • Пов’язка (щиток) на око;
  • Пластир бактерицидний різних розмірів – 25 од.;
  • Лейкопластир на нетканій основі (довжиною 3-5 м, шириною 3-5 см);
  • Серветки стерильні марлеві – 10 од.;
  • Косинка медична перев’язувальна для іммобілізації кінцівок – 2 од.;
  • Гормональна мазь;
  • Антисептик (1 на водній основі, 1 спиртовий);
  • Знеболювальний/жарознижувальний засіб (1 упаковка);
  • Ентеросорбент;
  • Таблетки для знезараження води (1 упаковка);
  • Скотч армований;
  • Маркер для нанесення інформації водостійкий.

Також людям з навичками надання медичної допомоги рекомендують додатково взяти:

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  • Засіб для зупинки кровотечі хімічний (бинт кровоспинний тампонувальний з гемостатичним засобом);
  • Оклюзійну торакальну пов’язку (наліпку) на гелевій основі з клапаном (або без клапана);
  • Засіб для зупинки кровотечі механічний типу «CAT»;
  • Шину іммобілізаційну гнучку завширшки 10-11 см, завдовжки від 90 см;
  • Назофарингеальний повітровід з лубрикантом;
  • Голку декомпресійну.

У Міністерстві закликають зберігати спокій та наголошують, що укомплектована аптечка та вміння нею користуватися — запорука готовності до будь-яких непередбачуваних подій.

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