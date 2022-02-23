У Львові посадовець «продавав» український паспорт за 12 тис. доларів

На хабарі 12 тисяч доларів «погорів» посадовець міграційної служби Львівщини. За таку суму він обіцяв виготовити іноземцям внутрішні та закордонні паспорти з українським громадянством. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Зловмисника затримали у вівторок, 22 лютого, під час передачі частини грошей у сумі дві тисячі доларів.

Слідство встановило, що посадовець міграційної служби розробив злочинну схему для власного збагачення. Він виготовляв паспорти громадянина Україна для іноземців, в тому числі для виїзду за кордон. Для цього видавав документ на ім’я іншої людини з фотографією замовника. Вартість такої «послуги» становила 12 тисяч доларів.

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Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу посадовцю міграційної служби та його відсторонення від роботи. Також правоохоронці з’ясовують можливу причетність інших осіб до злочину.

Зловмиснику повідомили про підозру у ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із позбавленням права займати певні посади чи вести певну діяльність до 3 років, з конфіскацією майна.

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Фото: Офіс Генерального прокурора