Роман Скорпіон запрошує львів'ян на концерт

Український співак Роман Скорпіон запрошує усіх охочих на концертне шоу «Моя», що відбудеться у Львові – 6 березня, в Ennio Event Square. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу Lutsyshyn promo, Promotions та RIO Concert & Agency.

«Захоплюючі постановки, тони декорацій та пісні, які не залишать байдужим нікого. Ви повинні це побачити, щоб поринути у світ справжньої щирості та любові. Розпочнемо весну на хвилі романтики!», – запрошують організатори.

Квитки можна придбати за посиланням: Karabas.com