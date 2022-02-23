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НАОНІ у Львові запрошує на «Рок хіти та саундтреки»

Ольга Оличенко

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У неділю, 6 березня, у Національному театрі ім. Марії Заньковецької відбудуться два концерти НАОНІ Оркестра «Рок хіти та саундтреки». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На концерті звучатимуть саундтреки до кінофільмів, популярні рок хіти, а також обробки сучасної української та класичної музики.

«Є безліч причин прийти на концерт НАОНІ Оркестра: Хіти The Beatles, Deep Purple, ABBA, Adele, Metallica, Depeche Mode, Pink Floyd, Океану Ельзи, Скрябіна, а також саундтреки з улюблених кінофільмів «Таксі», «Місія нездійснена», «Титанік», «Хрещений батько» у майстерному виконанні оркестру – це те, що в живому виконанні хоча б раз у житті має послухати кожен. Ви почуєте неймовірне виконання найкращих світових хітів з українським колоритом, а також зануритесь у магію, яку НАОНІ творять на сцені і точно запам’ятаєте цей виступ назавжди», – запрошують організатори.

У арсеналі оркестру – понад 40 народних музичних інструментів, Основою концертних програм є народна інструментальна музика всіх регіонів України.

Обидва концерти відбудуться у Національному драматичному театрі ім. Марії Заньковецької, що на вулиці Лесі Українки, 1 у Львові.

Квитки на концерт о 16.30 можна придбати тут: kasa.in.ua1, а на 19.30 год тут: kasa.in.ua2

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