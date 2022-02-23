На Жовківщині 40-річного чоловіка судитимуть за незаконну порубку

Судитимуть 40-річного чоловіка, який у Жовківському районі Львівщині незаконно зрубав дерев на 34 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської ОДА.

За даними слідства, у лютому цього року у Жовківському лісництві обвинувачений разом із своїм товаришем, якого він запевнив у наявності документів на порубку, незаконно зрубав сосен на майже 34 тисячі гривень.

Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за незаконну порубку дерев (ч. 1 ст. 246 КК України). Якщо вину доведуть, то чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

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