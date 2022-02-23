На Яворівщині водійка «Волги» збила пішохода

У селі Наконечне Друге Яворівського району Львівщини 51-річна водійка «Волги» збила пішохода. Чоловік перебуває у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Аварія сталася у вівторок, 22 лютого, на автодорозі «Львів-Краковець» у селі Наконечне Друге Яворівського району. Близько 09:30 год, 51-річна водійка «Волги» збила пішохода. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець . Чоловіка з травмами доставили до лікарні.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Водієві загрожує до трьох років за ґрати з позбавленням водійських прав терміном до трьох років.
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Фото: Нацполіція
Анастасія Диняк