ОСТАННІ НОВИНИ

На Яворівщині водійка «Волги» збила пішохода

Анастасія Диняк

|

У селі Наконечне Друге Яворівського району Львівщини 51-річна водійка «Волги» збила пішохода. Чоловік перебуває у лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Аварія сталася у вівторок, 22 лютого, на автодорозі «Львів-Краковець» у селі Наконечне Друге Яворівського району. Близько 09:30 год, 51-річна водійка «Волги» збила пішохода. Ним виявився 30-річний місцевий мешканець . Чоловіка з травмами доставили до лікарні.

Реклама партнерів

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Водієві загрожує до трьох років за ґрати з позбавленням водійських прав терміном до трьох років.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Нацполіція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів