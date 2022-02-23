МЗС України рекомендувало українцям в РФ повернутися додому

Українцям рекомендують утриматись від поїздок у Росію, а тим, хто зараз там перебуває, повернутись до України. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві закордонних справ.

Так, Міністерство закордонних справ України звернулось із заявою до своїх громадян, які перебувають на території Росії.

«У зв’язку із посиленням російської агресії проти України, що, серед іншого, може призвести до істотного обмеження можливостей надання консульської допомоги на території Російської Федерації, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від будь-яких поїздок до Російської Федерації, а тим, хто перебуває в цій країні, – негайно залишити її територію», – йдеться у документі.

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У відомстві також зазначили, що нехтування цими рекомендаціями значно ускладнить забезпечення належного захисту українських громадян в Російській Федерації.

Якщо виникнуть обставини, які вимагають негайного консульського реагування, громадянам повідомляють контактні дані закордонних дипломатичних установ України на території Російської Федерації:

Посольство України в Російській Федерації (тел.: +7 919 768 77 96; електронна пошта: [email protected], [email protected]).

Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі (тел.: +7 921 304 05 72; електронна пошта: [email protected]).

Генеральне консульство України в Ростові-на-Дону (тел.: +7 918 587 99 93; електронна пошта: [email protected]).

Консульство України в Єкатеринбурзі (тел.: +7 953 0000207; електронна пошта: [email protected]).

Консульство України в Новосибірську (тел.: +7 913 379 12 93; електронна пошта: [email protected]).

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