ЄС дозволить в’їзд українцям, вакцинованим CoronaVac

Рада Євросоюзу рекомендує дозволити в’їзд туристам, щепленим будь-якою схваленою ВООЗ вакциною. Тепер українці, вакциновані препаратом CoronaVac, зможуть подорожувати до ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Так, з 1 березня ЄС дозволить в’їзд туристам, які пройшли повний курс вакцинації від Covid-19. Відтак подорожувати до Європи зможуть українці, вакциновані препаратом CoronaVac. Раніше його приймали не всі країни Євросоюзу.

«Держави-члени мають зняти тимчасові обмеження на несуттєві поїздки для осіб, щеплених вакцинами, схваленими ЄС або ВООЗ, якщо вони отримали останню дозу базового курсу не менше ніж за 14 днів та не більше ніж за 270 днів до в’їзду, або якщо вони отримали бустерну дозу», – йдеться в зверненні Ради ЄС.

Зауважимо, від щеплених вакциною CoronaVac можуть додатково вимагати негативний ПЛР-тест або проходження ізоляції. В Раді ЄС рекомендують пускати людей, які перехворіли не менше ніж 180 днів тому.

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Також можливість умов в’їзду буде залежати від рівня захворюваності та тестування в кожній конкретній країні.

«Для скасування обмежень для мандрівників з певної країни кількість випадків Covid-19 в цій країні за останні два тижні має бути менше за 100 на 100 тисяч мешканців, а щотижневий рівень тестування – не нижчим ніж 600 на 100 тисяч мешканців», – пояснили в МОЗ.

Додамо, що перед поїздкою обов’язково необхідно перевірити актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ. А з умовами в’їзду до інших країн можна ознайомитися на інтерактивній мапі МЗС.

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