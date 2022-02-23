Як фільтрувати інформацію у кризовий час: 10 порад

Міністерство культури та інформаційної політики в межах проєкту «Фільтр» підготувало для українців 10 порад про те, як правильно споживати інформацію у кризові періоди. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За словами міністра, у теперішній час є актуальною тема інформаційної безпеки. Відтак МКіП спільно з проєктом із медіаграмотності «Фільтр» підготували 10 порад про споживання інформації у кризовий час.
«Гібридна війна триває, тому зараз, як ніколи, важливо максимально прискіпливо перевіряти всі меседжі, які трапляються нам у стрічках соцмереж, на новинних ресурсах і в рекомендаціях Youtube. Ці правила – базові знання, які допоможуть убезпечити себе, ваших рідних та Україну», – зазначив Ткаченко.
Відтак українцям порекомендували:
- не поширювати відео, фото та будь-які інші дані щодо пересування техніки або особового складу Збройних сил України;
- не довіряти дезінформації про те, що Україна здійснює обстріли своїх територій;
- не поширювати неофіційну інформацію про втрати української армії;
- утриматися від неконструктивної критики української влади
- уникати репостів матеріалів, у достовірності яких не впевнені на 100%;
- не довіряти псевдоекспертам, особливо у питаннях безпеки;
- уважно перевіряти перекладену інформацію;
- зберігати єдність та вірити в сили своєї армії та держави;
- пам’ятати, що Україна підтримує політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
- у кризовій ситуації звертатися до першоджерел урядових структур – ДСНС, Нацполіції, Міноборони, СБУ тощо.
Документ в повному обсязі доступний за посиланням.
Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запустило єдину віртуальну інформаційну платформу UАразом, де будуть повідомляти про реальний стан безпекової ситуації в державі.
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Оксана Попович