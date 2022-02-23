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Як фільтрувати інформацію у кризовий час: 10 порад

Оксана Попович

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Міністерство культури та інформаційної політики в межах проєкту «Фільтр» підготувало для українців 10 порад про те, як правильно споживати інформацію у кризові періоди. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами міністра, у теперішній час є актуальною тема інформаційної безпеки. Відтак МКіП спільно з проєктом із медіаграмотності «Фільтр» підготували 10 порад про споживання інформації у кризовий час.

«Гібридна війна триває, тому зараз, як ніколи, важливо максимально прискіпливо перевіряти всі меседжі, які трапляються нам у стрічках соцмереж, на новинних ресурсах і в рекомендаціях Youtube. Ці правила – базові знання, які допоможуть убезпечити себе, ваших рідних та Україну», – зазначив Ткаченко.

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Відтак українцям порекомендували:

  1. не поширювати відео, фото та будь-які інші дані щодо пересування техніки або особового складу Збройних сил України;
  2. не довіряти дезінформації про те, що Україна здійснює обстріли своїх територій;
  3. не поширювати неофіційну інформацію про втрати української армії;
  4. утриматися від неконструктивної критики української влади
  5. уникати репостів матеріалів, у достовірності яких не впевнені на 100%;
  6. не довіряти псевдоекспертам, особливо у питаннях безпеки;
  7. уважно перевіряти перекладену інформацію;
  8. зберігати єдність та вірити в сили своєї армії та держави;
  9. пам’ятати, що Україна підтримує політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту;
  10. у кризовій ситуації звертатися до першоджерел урядових структур – ДСНС, Нацполіції, Міноборони, СБУ тощо.

Документ в повному обсязі доступний за посиланням.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запустило єдину віртуальну інформаційну платформу UАразом, де будуть повідомляти про реальний стан безпекової ситуації в державі.

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