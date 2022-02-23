Як фільтрувати інформацію у кризовий час: 10 порад

Міністерство культури та інформаційної політики в межах проєкту «Фільтр» підготувало для українців 10 порад про те, як правильно споживати інформацію у кризові періоди. Про це у своєму Telegram-каналі розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами міністра, у теперішній час є актуальною тема інформаційної безпеки. Відтак МКіП спільно з проєктом із медіаграмотності «Фільтр» підготували 10 порад про споживання інформації у кризовий час.

«Гібридна війна триває, тому зараз, як ніколи, важливо максимально прискіпливо перевіряти всі меседжі, які трапляються нам у стрічках соцмереж, на новинних ресурсах і в рекомендаціях Youtube. Ці правила – базові знання, які допоможуть убезпечити себе, ваших рідних та Україну», – зазначив Ткаченко.

Реклама партнерів

Відтак українцям порекомендували:

не поширювати відео, фото та будь-які інші дані щодо пересування техніки або особового складу Збройних сил України; не довіряти дезінформації про те, що Україна здійснює обстріли своїх територій; не поширювати неофіційну інформацію про втрати української армії; утриматися від неконструктивної критики української влади уникати репостів матеріалів, у достовірності яких не впевнені на 100%; не довіряти псевдоекспертам, особливо у питаннях безпеки; уважно перевіряти перекладену інформацію; зберігати єдність та вірити в сили своєї армії та держави; пам’ятати, що Україна підтримує політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту; у кризовій ситуації звертатися до першоджерел урядових структур – ДСНС, Нацполіції, Міноборони, СБУ тощо.

Документ в повному обсязі доступний за посиланням.

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запустило єдину віртуальну інформаційну платформу UАразом, де будуть повідомляти про реальний стан безпекової ситуації в державі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.