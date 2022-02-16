Мінкульт запустив платформу про безпекову ситуацію в Україні

Єдина віртуальна інформаційна платформа UАразом повідомлятиме про реальний стан безпекової ситуації в державі. Там публікуватиметься оперативна інформація із офіційних джерел. Про це йдеться на сторінці Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про запуск нової інфоплатформи UАразом.

Відтак на ресурсі подаватимуть оперативну інформацію з офіційних джерел: від очільників органів центральної влади, а також від регіонів. Крім того, сайт інформуватиме про час проведення брифінгів та пресконференцій офіційних осіб.

Повідомляється, що платформа UАразом:

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регулярно інформує про реальний стан безпекової ситуації в Україні та про заходи для зміцнення обороноздатності;

роз’яснює роботу безпекових державних органів.

Знайти інформаційну платформу UАразом можна за посиланням.

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