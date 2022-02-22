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Завідувачку відділення Львівської обласної лікарні спіймали на хабарі

Наталя Дуляба

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Завідувачка одного з відділень Львівської обласної клінічної лікарні погоріла на хабарі. За 1500 доларів вона мала підтвердити втрату працездатності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

За даними слідства, завідувачка одного з відділень обласної лікарні була також головою лікарсько-експертної комісії. Вона вимагала від працівника підприємства 1500 доларів за надання висновку щодо втрати працездатності, спричиненої хронічними професійними захворюваннями.

Затримали посадовицю 22 лютого відразу після отримання всієї суми хабара.

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Водночас у Нацполіції Львівщини додають, що це вже не вперше, коли пацієнти змушені були давати хабарі за відповідні медичні висновки.

Ім’я затриманої особи правоохоронці не розголошують, втім із опублікованих фото видно, що йдеться про жінку.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (вимагання і одержання неправомірної грошової винагороди) ККУ.

За скоєне медику загрожує від 5 до 10 років тюрми із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскація майна.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до «схеми».

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Фото: поліція, прокуратура

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