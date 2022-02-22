Вища рада правосуддя припинила роботу

Десять членів Вищої ради правосуддя достроково склали свої повноваження. Відтак орган не має достатньої кількості членів для ухвалення рішень, тому припиняє роботу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВРП.

У Вищій раді правосуддя заявили, що з 8 лютого Етична рада розпочала одночасне оцінювання всіх чинних членів ВРП, що завадило безперебійному функціонуванню органу. Водночас у ВРП наполягають, що повноваження Етичної ради, яка ініціювала їх оцінювання, не мають конституційної основи.

«Можливість подальшого безперебійного функціонування ВРП за таких обставин ставиться у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради, адже передбачена законом ймовірність відсторонення Етичною радою від посади бодай одного члена Вищої ради правосуддя матиме наслідком припинення діяльності Вищої ради правосуддя у зв’язку з відсутністю кворуму цього конституційного органу», – йдеться у повідомленні.

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Відтак у ВРП кажуть, що подальша діяльність цього органу в рамках такої залежності порушує гарантії діяльності її членів, що є неприпустимим.

«Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя. Рішеннями Вищої ради правосуддя заяви десяти членів Ради про звільнення за власним бажанням задоволені», – зазначає пресслужба органу.

Варто додати, що 8 лютого цього року Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів Вищої ради правосуддя. Такі перевірки члени ВРП назвали неприйнятними і пригрозили достроково скласти повноваження.

Що відомо про Вищу раду правосуддя та Етичну раду?

Вища рада правосуддя (ВРП) —це утворений у 2017 році незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування. Він ухвалює рішення щодо призначення суддів, їхніх перевід чи звільнення, а також притягує до дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів.

Етична рада – це незалежний орган, який почав діяти з 1 грудня 2021 року на вимогу міжнародних партнерів в Україні. Етична рада має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої ради правосуддя. До складу Етичної ради увійшли шестеро людей — по троє від Ради суддів та міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у галузі запобігання корупції.

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