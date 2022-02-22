Польський лікар безкоштовно проконсультує у Львові дітей зі сколіозом

Чотири дні поспіль, з 23 по 26 лютого, відомий польський ортопед-травматолог Кшиштоф Колтовський разом із медиками лікарні на Орлика безкоштовно консультуватиме дітей, що мають проблеми з хребтом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Так, 23-26 лютого у Львові перебуватиме знаний у Польщі ортопед-травматолог Кшиштоф Колтовський. Це його вже дев’ятий візит у межах співпраці між Вроцлавською університетською клінікою та міською дитячою лікарнею на вул. Пилипа Орлика, 4.

Саме у лікарні на Орлика Кшиштоф Колтовський разом із місцевими лікарями буде консультувати дітей зі сколіозом. Загалом протягом чотирьох днів заплановано провести близько 30 консультацій та 6 операцій різної складності.

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Всі консультації є безкоштовними. Записатись можна за телефонами: 032-293-07-38 або 067-671-04-44.

Зазначимо, що Кшиштоф Колтовський вже провів близько 3000 операцій дітям зі сколіозами у Польщі.

Водночас лікарі додають: в Україні кожна четверта дитина має порушення постави. 5-6 осіб із тисячі мають сколіоз, який здебільшого спостерігається у дівчат. Так, сколіотична хвороба найчастіше проявляється у дітей та підлітків, а її частота перевищує 15% у структурі патології опорно-рухового апарату.

Близько 90% дорослих, які хворіють на остеохондроз і радикуліт, – це люди, які мали в дитинстві сколіоз.

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