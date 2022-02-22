На ремонті спортивної школи у Стрийському парку підрядник нажився на 270 тисяч

Директора підприємства-підрядника звинувачують у привласненні 270 тис. грн на ремонті дитячо-юнацької спортивної школи у Стрийському парку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про ремонт у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, що на вул. Уласа Самчука, 8. У грудні 2019 року керівництво закладу уклало договір із підрядником на реконструкцію спортивного залу.

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Втім 35-річний директор підприємства склав та підписав документи, у яких завищив вартість виконаних робіт. Після цього керівництво спортивної школи перерахувало кошти підряднику. Таким чином підприємець незаконно отримав понад 270 тис. грн.

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Зловмисника звинувачують у незаконному заволодінні майном та у службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб (ч.4 ст.191, ч.2 ст. 28, ч.2 ст.366) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує, – до 8 років за ґратами із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Наразі триває досудове розслідування. Також слідчі встановлюють можливу причетність інших осіб до привласнення державних коштів.

Додамо, що Львівська обласна дитячо-юнацька спортивна школа є комунальним закладом Львівської облради. Тут можна опанувати десять різних видів спорту: регбі, армспорт, бадмінтон, баскетбол, велоспорт, гандбол, греко-римська боротьба, карате, теніс настільний, бокс.

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