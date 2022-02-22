На пожежах у Львові загинули двоє людей

21 лютого у Львові стались дві пожежі. Внаслідок займань загинули власники помешкань. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Так, о 17:45 год. загорілась квартира на шостому поверсі на вулиці Богдана Хмельницького, 243. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіло 70-річного власника помешкання.

Ще одна пожежа сталась о 22:55 год. у квартирі на шостому поверсі будинку на вулиці Мазепи, 24. У помешканні знайшли тіло 62-річного власника квартири.

Обставини подій встановлюються.

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