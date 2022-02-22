Львів подав заявку на «Молодіжну столицю Європи 2025»

У 2021 році Львів боровся у фіналі за звання Молодіжної столиці Європи 2024 у Брюсселі, пройшовши всі етапи конкурсу, проте не отримав нагороду. Відтак, зараз Львів готує заявку на 2025 рік. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Гасло заявки – MOLO!, програма буде реалізовуватись на трьох рівнях, а саме – індивідуума, котрий/а розвиває себе, згодом формує середовище, і використовує можливості для взаємодії з владою (individual – youth environments – city), а акценти заявки розставляємо на таких темах:

економічні можливості молоді;

ментальне і фізичне здоров’я;

освіта, наука і технології;

безпека;

соціальний активізм;

інформаційні та комунікаційні технології та креативні індустрії.

Проміжні результати першого етапу оголосять 7-го квітня.

Молодіжна столиця Європи – це титул, присуджений Європейським молодіжним форумом, призначений для розширення можливостей молоді, активізації участі молоді та зміцнення європейської ідентичності. Щороку нове європейське місто отримує шанс продемонструвати свої інноваційні ідеї, проекти та заходи, спрямовані на підняття голосу молодих людей та впровадження нової молодіжної перспективи у всі аспекти життя міста.

Реклама партнерів

Титул молодіжної столиці Європи має значну цінність для міста, яке нагороджується, і включає ряд переваг на місцевому, регіональному та європейському рівнях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.