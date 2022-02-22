І окупантів не треба. Біля Миколаєва у селян відбирають землю

У селі Дроговиж, що входить до Миколаївської територіальної громади, у місцевих жителів хочуть відбирати землю, якою вони володіли більше 30 років. Про це Львівському порталу повідомили жителі, які вже пів року не можуть отримати документів для приватизації своїх земельних ділянок.

Землі, які намагаються відібрати у селян, знаходяться у Дроговижі в урочищі Ясени. Люди на них роками вели господарство та сплачували податки за користування ділянками. Коли ж вони спробували узаконити їх та виготовити відповідну документацію, то чиновники затягнули цей процес на пів року. А тепер стало відомо, що ці землі взагалі хочуть віддати у приватну власність іншому громадянину.

«Земельну ділянку в урочищі Ясени у селі Дроговиж моя сім’я обробляє вже більше 30 років. На ній ми щороку садимо городину та збираємо врожай всією родиною. За володіння і користування цією землею ми платимо податки», – розповіла місцева жителька Любов Кочірко.

Згідно з копіями документів, які є в розпорядженні Львівського порталу, люди активно користуються земельною ділянкою тривалий час. Цей факт також підтверджено довідкою, яку видав староста Дроговизького старостинського округу Миколаївської міської ради. Незважаючи на це, клопотання про приватизацію землі селянами затягують вже пів року.

«Відповіді ми так і не отримали. На усні звернення нас запевняли, що все добре і документи на розгляді. Проте доки ми сумлінно чекали, виявилось, землі намагаються вкрасти. Цьому підтвердження – сайт Публічної кадастрової карти України, де наші землі, на які ми подали документи на приватизацію від 13 вересня 2021 року, вже сформовано земельну ділянку від 30 грудня 2021 року (кадастровий номер 4623082000:01:006:0145), але на іншу людину – на Краєвського Івана Васильовича. І узаконити нелегальну передачу землі спробують завтра, 23 лютого, на сесії Миколаївської міської ради… Більше того, сформована земельна ділянка для громадянина Краєвського настільки велика, що охопила поля й наших сусідів, чиї права на землю було також порушено», – зауважила Любов Кочірко.

З метою захисту своїх законних прав та інтересів селяни вимагають зняти із порядку денного розгляд питання про відведення земельної ділянки Краєвському Івану Васильовичу в урочищі Ясени, бо прийняття такого рішення порушить їхнє право на приватизацію землі, якою вони користуюся понад 30 років.

Якщо депутати проігнорують вимогу, то люди готові захищати свої права у суді.

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