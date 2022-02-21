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У Львові цього року народилась перша трійня

Ольга Денисяка

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У пологовому будинку Львівської обласної клінічної лікарні народилась перша у 2022 році трійня – три дівчинки. Про це йдеться у Facebook пологового будинку.

Немовлята з’явилися на світ у понеділок, 21 лютого. Дівчатка народились шляхом кесаревого розтину на 34-35 тижні вагітності мами. Їхня вага: 2180, 1580, 1330 г. Зараз малеча перебуває у відділенні інтенсивної терапії новонароджених обласної лікарні.

Додамо, що протягом січня у Львівському обласному перинатальному центрі народились 477 дітей. Серед них було 15 двієнь.

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