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Посадовця «Львіввугілля» підозрюють у розтраті 1,3 млн грн

Ірина Марчук

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Прокурори Львівщини повідомили про підозру колишньому посадовцю «Львіввугілля». Його звинувачують у розтраті понад 1,3 млн грн бюджетних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Встановлено, що у квітні минулого року колишній керівник одного із підрозділів «Львіввугілля» уклав тендерний договір із приватним підприємством. У нього йшлось про постачання гірничошахтного обладнання. При цьому підозрюваний оплатив продукції, однак її не доставили на підприємство.

Загальна сума збитків заподіяних державі становить понад 1,3 млн грн – це підтвердив висновок судової економічної експертизи. Наразі правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до злочину, тривають слідчі дії.

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Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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Фото: Львівська обласна прокуратура

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