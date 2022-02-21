На Львівщині розшукують водія, який збив пішохода і втік

Вночі 20 лютого у Самбірському районі Львівщини невідомий водій збив 45-річного мешканця району і втік. Зараз поліція розшукує втікача. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

ДТП сталася 20 лютого близько 02:00 год. на трасі «Нижанковичі-Добромиль-Хирів-Самбір-Дрогобич» між селами Городовичі та Слохині у Самбірському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій невстановленого автомобіля наїхав на 45-річного мешканця одного з сіл району та втік з місця події. Внаслідок ДТП пішохід отримав важкі травми. Його госпіталізували до лікарні.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років або без такого.

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Правоохоронці встановлюють особу водія, який скоїв ДТП, та місце розташування автомобіля. Проводиться досудове розслідування.

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