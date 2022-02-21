ЄС погодив 1,2 мільярда євро допомоги Україні

Рада ЄС погодила виділення нової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 млрд євро. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає УП.

У своїй заяві Рада ЄС пояснила, що швидке погодження нової програми співпраці з Україною зумовлено «постійними загрозами безпеці, що вже викликали значний відтік капіталу». Як наслідок, країна втрачає доступ до зовнішніх ринків капіталу.

Першу частину макрофіну у 600 млн євро Україна отримає відразу щойно погодить із ЄС Меморандум про взаєморозуміння. У документі визначать структурні реформи, виконання яких необхідно для отримання другої частини допомоги.

Аби отримати другий транш, Україні доведеться не лише виконати цей Меморандум, але й всі узгоджені з МВФ структурні маяки.

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У ЄС зауважують, що у ході першого перегляду МВФ програми stand-by у листопаді 2021 року, Фонд констатував обмеження доступу до фінансових ринків.

Лише цьогоріч це збільшить потребу України у фінансуванні дефіциту платіжного балансу на щонайменше 2,5 млрд доларів. Нова макрофінансова допомога має на меті зменшити навантаження на фінансування.

Крім того, геополітичне загострення, яке розпочалося ще у листопаді, призводить до відпливу капіталу, ослаблення гривні та спустошення міжнародних резервів. Для того, аби надати Україні фінансову допомогу, Єврокомісія здійснить випуск бондів з терміном погашення до 15 років. Крім основної кредитної лінії у 1,2 млрд євро, ЄС планує виділити Україні 120 млн євро грантових коштів на проєкти, спрямовані на підтримку стійкості країни.

Нагадаємо, Європейський парламент проголосував за пропозицію виділити Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Європейська комісія підтримала рішення про виділення Україні 1,2 млрд євро фінансової допомоги на тлі російської загрози. Це вже така шоста програма співпраці України з ЄС, в рамках яких було отримано 5,6 млрд євро.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала нову програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1,2 млрд євро. Крім того, у ЄС готують нову макрофінансову програму співпраці з Україною з більшим обсягом фінансування. Його метою буде підтримка процесу модернізації в Україні.

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