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Україна отримає 1,2 мільярда євро допомоги від ЄС

Андрій Котенський

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Європейський парламент проголосував за пропозицію виділити Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, пише Українська правда.

Пільговий кредит в рамках допомоги розділять на два транші, по 600 млн євро кожен. Першу частину Україна отримає, щойно рішення затвердить Рада Європи, а ЄС та Україна схвалять Меморандум про взаєморозуміння. У документі визначать структурні реформи, виконання яких необхідно для отримання другої частини допомоги.

Відповідно, Україні доведеться попрацювати, аби отримати другий транш.

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Схвалена макрофінансова підтримка спрямована на те, аби частково перекрити потребу України у зовнішньому фінансуванні та підтримати проведення структурних реформ. А також – спонукати до євроінтеграції та імплементації заходів, визначених Меморандумом про Асоціацію з ЄС.

Для того, аби надати Україні фінансову допомогу, Єврокомісія здійснить випуск бондів з терміном погашення до 15 років.

Крім основної кредитної лінії у 1,2 млрд євро, ЄС планує виділити Україні 120 млн євро грантових коштів на проєкти, спрямовані на підтримку стійкості країни.

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