Де у Львові та на околицях 22 лютого не буде світла

У вівторок, 22 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова та його околиць. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 16:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

Єрошенка – 19;

Відпочинок КСТ – 24;

Величковського – 32, 34-А, 38, 48, 50, 50/1, 50-А, 52, 54, 56, 58, 59,61,62, 64;

Дивізійна – 1, 11, 11а, 13, 15, 18, 2, 3, 3а, 42, 5, 7-А, 9;

Замарстинівська – 166, 167, 167-А;

Кам’янка – 7;

Клепарів СГК Львівприлад – 15, 18, 19, 25, 27, 39;

СК Кооператор – 6;

Купчинського – 28, 29, 31, 32;

ОК Двіженець – 51;

Райніса – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8;

Татарбунарська – 15;

Холмська – 1, 10, 12, 12-А, 14-А, 16, 17, 17-А, 18, 19, 1-А, 20, 20-А, 21, 22-А, 23, 24, 25, 3, 30, 4, 5, 7, 8, 8-А;

Холодна (бічна) – 11, 7-А, 9;

Чубинського – 21, 21-А;

Шевченка – 065, 10, 12, 13, 134, 134-А, 134-А, 134-А, 15-Г, 16, 17, 19, 2, 2/1, 21., 23, 25, 25-Г, 25-А, 27, 27-А, 29, 31, 33, 39, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 6/1, 60, 60-А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72-А, 74, 76, 78, 78 А, 78-Б, 80, 80, 82;

Горбачевського – 10, 12, 15, 18;

Кам’янецька – 14, 16, 19-А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38-А, 5, 5-А;

Липова Алея – 1, 11, 5, 7, 9;

Подільська – 17, 19, 20, 9;

Раковського – 23, 23-А;

Сумська – 1, 14, 3, 9;

Кармалюка – 10, 11, 11-А, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9;

Корольова – 10, 14, 16, 7;

Некрасова – 5, 5-А, 7, 9;

Переяславська – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 8, 9;

Білоцерківська – 10;

Басараб – 1, 2, 4, 9;

Геологічна – 1;

Дніпровська – 11;

Дністерська – 1;

Дунайська – 30;

Котляревського – 67;

Коциловського – 16, 30;

Метрологічна – 10, 2, 3, 4, 6, 8;

Моринецька – 14-А;

Петлюри – 36;

Радість – 10-А;

Студентська – 2;

Угорська – 10, 8;

Хмільова – 3, 3-А;

Холодна – 11, 24, 24-А, 24-Б, 26, 36, 38, 38-А, 40, 44, 7, 9-А;

Кульпарківська – 130-Б, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 156;

Лікувальна – 10, 11, 13, 15, 17, 19, 7, 8, 9;

Листова – 12, 16, 19, 21, 23, 25;

Ранкова – 21;

Санітарна – 11, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 17, 18, 19;

Хоробрих – 11, 13, 15-А, 17, 18, 4, 6, 7, 9, 9-А.

Не оминуть знеструмлення й жителів Винників. Так, із 10:00 до 16:00 без світла залишились мешканці таких вулиць:

Галицька – 11, 13, 13-А, 14-А, 15;

Жупан – 1, 2, 3, 4, 5;

На куті – 10, 11, 12, 21, 39, 41, 43;

Пушкіна – 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А;

Руська – 1, 11, 11-А, 11-Б, 11-В, 13, 15, 15-А, 19, 19-А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 3-А, 41, 47, 4-А, 5-Б, 5-В, 7, 9 (бічна);

Крушельницької – 1, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-А, 19, 2, 21, 23, 25, 25-А, 29, 2-А, 2-Б, 3, 3-Г, 4, 4-А, 5, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 7, 8, 8-А, 9.

У Сокільниках будуть знеструмлені вулиці:

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Героїв майдану – 1, 1*, 19-А, 19-Б;

Проектована – 3.

Також із 10:00 до 16:00 без електрики будуть у Скнилові. Зокрема, мова йде про такі вулиці:

Івасюка – 0400, 1, 1-А, 10, 11, 11-А, 11-Б, 12, 14, 15, 15-А, 16, 17, 18, 19, 2, 2-А, 24, 25, 27, 28, 3, 4, 5, 7, 88, 9;

Липова – 12, 2, 2-Б.

У смт. Брюховичі без світла буде вулиця:

Над Ставом – 14.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи — на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».

Нагадаємо, у вівторок, 22 лютого, через ремонтні роботи частина Шевченківського, Залізничного і Франківського районів Львова будуть без водопостачання.

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