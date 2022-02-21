ОСТАННІ НОВИНИ

Де у Львові та на околицях 22 лютого не буде світла

Аліса Белей

|

У вівторок, 22 лютого, через проведення ремонтних робіт без електропостачання будуть кілька вулиць Львова та його околиць. Про це йдеться на сторінці Гарячої лінії «Львівобленерго» у Facebook.

Так, із 10:00 до 16:00 без світла у Львові залишились мешканці таких вулиць:

  • Єрошенка – 19;
  • Відпочинок КСТ – 24;
  • Величковського – 32, 34-А, 38, 48, 50, 50/1, 50-А, 52, 54, 56, 58, 59,61,62, 64;
  • Дивізійна – 1, 11, 11а, 13, 15, 18, 2, 3, 3а, 42, 5, 7-А, 9;
  • Замарстинівська – 166, 167, 167-А;
  • Кам’янка – 7;
  • Клепарів СГК Львівприлад – 15, 18, 19, 25, 27, 39;
  • СК Кооператор – 6;
  • Купчинського – 28, 29, 31, 32;
  • ОК Двіженець – 51;
  • Райніса – 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 4, 6, 8;
  • Татарбунарська – 15;
  • Холмська – 1, 10, 12, 12-А, 14-А, 16, 17, 17-А, 18, 19, 1-А, 20, 20-А, 21, 22-А, 23, 24, 25, 3, 30, 4, 5, 7, 8, 8-А;
  • Холодна (бічна) – 11, 7-А, 9;
  • Чубинського – 21, 21-А;
  • Шевченка – 065, 10, 12, 13, 134, 134-А, 134-А, 134-А, 15-Г, 16, 17, 19, 2, 2/1, 21., 23, 25, 25-Г, 25-А, 27, 27-А, 29, 31, 33, 39, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 6/1, 60, 60-А, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72-А, 74, 76, 78, 78 А, 78-Б, 80, 80, 82;
  • Горбачевського – 10, 12, 15, 18;
  • Кам’янецька – 14, 16, 19-А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38-А, 5, 5-А;
  • Липова  Алея – 1, 11, 5, 7, 9;
  • Подільська – 17, 19, 20, 9;
  • Раковського – 23, 23-А;
  • Сумська – 1, 14, 3, 9;
  • Кармалюка – 10, 11, 11-А, 12, 3, 5, 6, 7, 8, 9;
  • Корольова – 10, 14, 16, 7;
  • Некрасова – 5, 5-А, 7, 9;
  • Переяславська – 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6, 8, 9;
  • Білоцерківська – 10; 
  • Басараб – 1, 2, 4, 9; 
  • Геологічна – 1;
  • Дніпровська – 11;
  • Дністерська – 1;
  • Дунайська – 30;
  • Котляревського – 67;
  • Коциловського – 16, 30;
  • Метрологічна  – 10, 2, 3, 4, 6, 8;
  • Моринецька – 14-А;
  • Петлюри  – 36;
  • Радість – 10-А;
  • Студентська – 2;
  • Угорська – 10, 8;
  • Хмільова – 3, 3-А;
  • Холодна – 11, 24, 24-А, 24-Б, 26, 36, 38, 38-А, 40, 44, 7, 9-А;
  • Кульпарківська – 130-Б, 134, 136, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 156;
  • Лікувальна – 10, 11, 13, 15, 17, 19, 7, 8, 9; 
  • Листова – 12, 16, 19, 21, 23, 25;
  • Ранкова – 21; 
  • Санітарна – 11, 12, 13, 14, 15, 15-А, 16, 17, 18, 19;
  • Хоробрих – 11, 13, 15-А, 17, 18, 4, 6, 7, 9, 9-А.

Не оминуть знеструмлення й жителів Винників. Так, із 10:00 до 16:00 без світла залишились мешканці таких вулиць:

  • Галицька  – 11, 13, 13-А, 14-А, 15;
  • Жупан – 1, 2, 3, 4, 5;
  • На куті – 10, 11, 12, 21, 39, 41, 43;
  • Пушкіна – 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9-А;
  • Руська – 1, 11, 11-А, 11-Б, 11-В, 13, 15, 15-А, 19, 19-А, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 3-А, 41, 47, 4-А, 5-Б, 5-В, 7, 9 (бічна);
  • Крушельницької – 1, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17-А, 19, 2, 21, 23, 25, 25-А, 29, 2-А, 2-Б, 3, 3-Г, 4, 4-А, 5, 6, 6-А, 6-Б, 6-В, 7, 8, 8-А, 9.

У Сокільниках будуть знеструмлені вулиці:

Реклама партнерів
  • Героїв майдану – 1, 1*, 19-А, 19-Б;
  • Проектована – 3.

Також із 10:00 до 16:00 без електрики будуть у Скнилові. Зокрема, мова йде про такі вулиці:

  • Івасюка – 0400, 1, 1-А, 10, 11, 11-А, 11-Б, 12, 14, 15, 15-А, 16, 17, 18, 19, 2, 2-А, 24, 25, 27, 28, 3, 4, 5, 7, 88, 9; 
  • Липова – 12, 2, 2-Б.

У смт. Брюховичі без світла буде вулиця:

  • Над Ставом – 14.

Детальніша інформація про графік ремонтів електромереж та час відсутності електроенергії через планові роботи — на сайті «Львівобленерго» у розділі «Планові відключення».

Нагадаємо, у вівторок, 22 лютого, через ремонтні роботи частина Шевченківського, Залізничного і Франківського районів Львова будуть без водопостачання.

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети
Анастасія ПИЖ
Чим у магазинах «АТБ» замінять заборонені пластикові пакети

Слідом за розвиненими країнами Європейського Союзу Україна почала активно обмежувати використання шкідливих видів пласти...

Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?
Оксана ПОПОВИЧ
Нацвідбір Євробачення-2022: як це було?

Цьогорічний Національний відбір на Євробачення відзначився гучними скандалами, дискваліфікацією одного з учасників, неод...

Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам
Наталя ДУЛЯБА
Covid-19 у дітей: все, що треба знати батькам

Нова хвиля коронавірусу, спричинена штамом «Омікрон», вперше за весь час пандемії в Україні викликала справжній бум захв...

Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів
Анастасія ПИЖ
Підсумки року з «АТБ»: нові магазини, робочі місця та величезна економія для клієнтів

Уже більш як чверть століття «АТБ» є головним постачальником гарантовано свіжих продуктів і якісних товарів першої необх...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів