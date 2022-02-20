В ОКДБ заговорили про введення «миротворців» на Донбас

Генеральний секретар контрольованої Росією «Організації договору про колективну безпеку» генерал-лейтенант Станіслав Зась пропонує ввести війська цієї організації під виглядом «миротворців». Однак, для цього йому потрібна «добра воля» України та погодження НАТО. Про це він заявив у суботу, 19 лютого, в інтерв’ю Reuters.

В ОКДБ, яка нещодавно придушили повстання в Казахстані, заговорили про можливе введення своїх військ в Україну, зокрема на окуповані Росією території Донеччини та Луганщини.

«ОДКБ спирається на збройні сили шести її членів: Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. Росія із загальною чисельністю 900 тис. осіб є найпотужнішим членом ОДКБ, а єдиний військовий штаб організації очолює росіянин», – йдеться в інтерв’ю.

Станіслав Зась зазначив, що при потребі, ОДКБ може швидко розгорнути величезну кількість військ: «Ми можемо надіслати стільки, скільки буде потрібно. Якщо нам потрібно 3000, ми їх надішлемо. Якщо нам знадобиться 17 000, ми надішлемо їх. Якщо нам потрібно більше, буде більше. Скільки потрібно».

Реклама партнерів

Однак, британські ЗМІ скептично ставлять до цього, враховуючи сприйняття Заходом цієї організації як інструменту впливу Кремля.

Водночас, Генеральний секретар організації заявив, що потрібно «сісти за стіл переговорів і домовитись». Такі слова прозвучали на фоні постійних намагань Росії змусити Україну вести прямі переговори із самопроголошеними «ЛНР» та «ДНР», аби надати їй автономію.

До слова,у штабі ООС наголошують, Росія продовжує провокувати Україну на початок війни.В такий спосіб окупаційні війська хочуть видати обстріл своїх позицій та вибухи як відповідь нашим військовим.

Однак, українські військові не збираються проводити наступальні операції на Сході України. В Україні хочуть лише дипломатичного врегулювання збройного конфлікту

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.