В аваріях на Львівщині загинули двоє пішоходів

У суботу, 19 лютого на Львівщині в аварії загинули двоє пішоходів. Внаслідок ДТП вони померли на місці подій. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту ОДА.

Перша аварія трапилась орієнтовно о 18:50 год. на трасі Київ-Чоп, в селі Хоросно. Автомобіль Suzuki SX4, за кермом якого був 30-річний мешканець села Демня, збив 78-річного мешканця Львова, що переходив дорогу у відведеному місці. Чоловік помер на місці подій.

Друга ДТП виникла о 21:35 год. у селі Ямпіль, на вул. Львівська, 46. Тут, 22-річний львів’янин, який був за кермом машини Fiat Scodo, наїхав на 45-річного мешканця Львова, який ішов правим узбіччям дороги.

Від отриманих травм внаслідок аварії, 45-річний пішохід помер на місці подій.

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Наразі всі обставини ДТП встановлюються.

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