У Львівському ліцеї імені Героїв Крут провели турнір з волейболу у пам’ять Героя Небесної Сотні

У Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут відбувся Всеукраїнський турнір-меморіал з волейболу у пам’ять про Героя України Устима Голоднюка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

Турнір з волейболу пам’яті Устима Голоднюка відбувається уже втретє. Крім того, у такий способ, молодь вшанує пам’ять Героїв Небесної Сотні та популяризує спорт та фізику культуру.

Щороку урочисте відкриття турніру відбувається за участю батьків Героя Небесної Сотні: матері Ірини Голоднюк та батька Володимира Голоднюка.

У змаганні взяли участь не лише вихованці Львівського ліцею, але й ліцеїсти із Києва, Острогу, Тернополя, Коропця та Луганська. Окрім того, вони матимуть змогу відвідати екскурсії по місту та взяти участь у заходах із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.